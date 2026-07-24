ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿದರೂ ವಾರ ಹೇಳಬಲ್ಲ 12 ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲಕ!
ಬಾಲಕನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 9:39 PM IST
ರಜೋಲು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು 12 ವರ್ಷದ ಸಚಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸ.
100ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ವಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಕನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಜೋಲು ಮಂಡಲದ ಪೊಡಲಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈತನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಂದೆ ಸತ್ಯವರಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಚಿನ್ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಸುಡೋಕು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಂಕಗಣಿತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ವಾರದ ದಿನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಈತನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, 100ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ವಾರದ ದಿನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ದೊರೆತಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಸಾಧನೆಯು ಆತನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುತೂಹಲ, ಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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