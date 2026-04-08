ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್​: ದರೋಡೆಕೋರರ ಹುಡುಕಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಖಾಕಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದರೋಡೆಕೋರರ ಚಿತ್ರ (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 1:47 PM IST

Updated : April 8, 2026 at 2:24 PM IST

ಕಾಶಿಬುಗ್ಗ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲಾಸ - ಕಾಸಿಬುಗ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ದರೋಡೆಕೋರರು ಮುಖವಾಡ , ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಜನರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಬೆದರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ವಂಚಕರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕಾಶಿಬುಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಎಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸುಳಿವುಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಲಾಸ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 12.37 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೋಚಿ 12.49 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ, ನಾಲ್ವರು ಮಂಕೇನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಉಳಿದವರು ಕಾಸಂಗಿಪುರಂ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ: ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ತರಹದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 'ಅಪರಾಧಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ (ಅಪರಾಧ) ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗುಜರಾತ್-ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಟಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ; ಪಾಕ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಬಯಲು

ತೆಂಕಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಘರ್ಷಣೆ: ಶಂಕಿತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

