46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ 12 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗತಿ; ಫೆ.7ಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ

2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 888 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, 1,163 ಮಂದಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 231 ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

12-maoists-with-rs-46-lakh-bounty-surrender-in-chhattisgarhs-bijapur
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
ಬಿಜಾಪುರ್​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ 12 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 8 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಲಯ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್​ಪಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟೇಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರದೇಶ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಸೊಮದು ಮದ್ಕಂ(42), ಹುಂಗಿ ಕುಂಜಮ್​ (19) ಮತ್ತು ಪಯಕಿ ಕುಂಜಮ್ (22) ತಲಾ 8 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರ. ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐವರು ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾಗತಿ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕೆ- 47 ರೈಫಲ್​, ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್​ ಲೋಡ್​ ರೈಫಲ್ಸ್​​, 250 ಜಿಲೆಟಿನ್​ ಕಡ್ಡಿ, 400 ಡಿಟೋನೇಟರ್​, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಡ್ರಮ್​ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಗನ್​ ಪೌಟರ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್​​ಕ್ಸ್​​ ವೈರ್​ ಬಂಡಲ್​ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಬಸ್ತಾರ್​ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಸುಂದರ್​​ರಾಜ್​ ಪತ್ತಲಿಂಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಂತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಲುಪಲಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿರಂತರ ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾವೋಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿ, ಉಳಿದಿರುವ ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ: ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆ 7 ಮತ್ತು 9ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಯ್​ಪುರದಲ್ಲೂ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಸ್ತಾರ್​ನ ಪಂಡ್ರುಮ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

2026 ಮಾರ್ಚ್​ 31ರೊಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

