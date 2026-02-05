46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ 12 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗತಿ; ಫೆ.7ಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ
2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 888 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, 1,163 ಮಂದಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 231 ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
By PTI
Published : February 5, 2026 at 4:08 PM IST
ಬಿಜಾಪುರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ 12 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 8 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಲಯ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟೇಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರದೇಶ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಸೊಮದು ಮದ್ಕಂ(42), ಹುಂಗಿ ಕುಂಜಮ್ (19) ಮತ್ತು ಪಯಕಿ ಕುಂಜಮ್ (22) ತಲಾ 8 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರ. ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐವರು ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಾಗತಿ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕೆ- 47 ರೈಫಲ್, ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೋಡ್ ರೈಫಲ್ಸ್, 250 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ, 400 ಡಿಟೋನೇಟರ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಗನ್ ಪೌಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಕ್ಸ್ ವೈರ್ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 888 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, 1,163 ಮಂದಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 231 ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಸ್ತಾರ್ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ಪತ್ತಲಿಂಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಂತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಲುಪಲಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ, ನಿರಂತರ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾವೋಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿ, ಉಳಿದಿರುವ ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆ 7 ಮತ್ತು 9ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಸ್ತಾರ್ನ ಪಂಡ್ರುಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾದಲ್ಲಿ 29 ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಶರಣು
₹21 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ಮಾವೊವಾದಿ ಶರಣಾಗತಿ; ಮಲ್ಕನ್ಗಿರಿ ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ