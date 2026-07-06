116ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಅಜ್ಜಿ: ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಟಿಡಿ!
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದ 116ರ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 5:24 PM IST
ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ನಿಯಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದ 116ರ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನವನೀತಮ್ಮ 116 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅವರು, ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪಣತೊಟ್ಟರು.
ವೆಂಕಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೊಟ್ಟು, ಮೊಮ್ಮಗನ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಕ್ತಿ ಕಂಡ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
ಶತಾಯುಷಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಕ್ತಿ ಕಂಡು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದೊಳಗೆ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು.
ಶೇಷವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅದರಂತೆ ಶತಾಯುಷಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದು, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಕಾಟೇಜ್ನಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನವನೀತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ದೇಗುಲದ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ರಂಗನಾಯಕಲು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಐಪಿಗಳಂತೆ ನವನೀತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶೇಷವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಟಿಡಿ ಇಒ ನವನೀತಮ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನವನೀತಮ್ಮನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ವೆಂಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Age is truly just a number when it comes to pure devotion! Absolutely awestruck by this 116-year-old grandmother from Karnataka who trekked all the way up to Tirumala on foot to have the divine darshan of Lord Venkateswara Swamy. Wonderful to see her family supporting her… pic.twitter.com/Ke70jmKy4v— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 5, 2026
ಅಜ್ಜಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶರಣೆಂದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು: ನವನೀತಮ್ಮ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. 116ರ ಹರೆಯದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅವ್ವ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹಿರಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅವರು ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಗಾಧ ಅವ್ವ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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