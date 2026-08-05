ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ 113 ಜನರಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೌದಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 5, 2026 at 7:40 AM IST
ಭೋಪಾಲ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಭಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 113 ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೈಯದ್ ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೈಯದ್ ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಭಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ದೂತಾವಾಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಅಭಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 161 ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ನಂತರ, 113 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುವನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪಡಿತರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದ ಭಾರತೀಯ ದೂತಾವಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ತ್ರಿಭುವನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಬಲ್ಲಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ (ಸಿವಾನ್, ಬಿಹಾರ), ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಆಲಂ (ದಿಯೋರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಜೆಡ್ಡಾದ ಭಾರತೀಯ ದೂತಾವಾಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಪಸಾತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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