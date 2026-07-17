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NEET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: NTA ನಡೆಸಿದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 11.21 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು!

ಭಾರತದ 551 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ 14 ನಗರಗಳ 5,440 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NEET (UG) 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

NEET
NTA ನಡೆಸಿದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 11.21 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 7:44 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ -NTA ಗುರುವಾರ NEET (UG) 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ 551 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ 14 ನಗರಗಳ 5,440 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NEET (UG) 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಪದವಿಪೂರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು 11.21 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, neet.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು, ವಿಭಾಗವಾರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು (SC, ST, OBC-NCL, Gen-EWS, PwBD ಮತ್ತು PwD), ವಿಭಾಗವಾರು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾವಾರು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು NTA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 11.21 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು 17 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್​​​ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರ ವಿವರ

1. 138 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 720 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 690ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 93 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು NEET (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ

3. 99 ಪ್ರತಿಶತ 17 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು

705 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 17 ರ‍್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು

1. 720 ರಲ್ಲಿ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ 19 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

2. 1,492 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 650 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

3. 10,160 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 600 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

4. 90,780 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 500 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

720 ರಲ್ಲಿ 715 ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ (ಪಂಜಾಬ್) ಮತ್ತು ಪನ್ಶುಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಗವಾರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

1 ಸಾಮಾನ್ಯ: 2.91 ಲಕ್ಷ

2. ಒಬಿಸಿ-ಎನ್‌ಸಿಎಲ್: 5.12 ಲಕ್ಷ

3. ಎಸ್‌ಸಿ: 1.59 ಲಕ್ಷ

4. ಎಸ್‌ಟಿ: 63,716 5. ಜನರಲ್-ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್: 95,026

5. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ: 3,666

6. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ: 303

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