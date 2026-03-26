ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ತೆಲುಗು ಸಂತ ತಳ್ಳಪಾಕ ಅಣ್ಣಾಮಾಚಾರ್ಯರ 111 ಅಡಿಯ ಪಂಚಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ

ತೆಲುಗಿನ ಮೊದಲ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ತಳ್ಳಪಾಕ ಅಣ್ಣಾಮಾಚಾರ್ಯರ 111 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಂಚಲೋಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಪಿಸಲು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

111-Foot Panchaloha Statue of Annamayya in the USA, A Grand Tribute Taking Shape
ತಳ್ಳಪಾಕ ಅಣ್ಣಾಮಾಚಾರ್ಯರ 111 ಅಡಿಯ ಪಂಚಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ
Published : March 26, 2026 at 2:13 PM IST

ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ/ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀಯ ಮೆಂಫಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ (ಐಸಿಸಿಟಿ)ದಲ್ಲಿ 15 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು ಸಂತ ತಳ್ಳಪಾಕ ಅಣ್ಣಾಮಾಚಾರ್ಯರ (ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ) ಬೃಹತ್ ಪಂಚಲೋಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

111 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 75 ಟನ್ ಪಂಚಲೋಹ ತೂಕವಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಟ್ಟರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಶಿಲ್ಪಿ ಪೆನುಗೊಂಡ ಕರುಣಾಕರ್ ಉದಯರ್ ಅವರು 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 160 ಟನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇ 9, 2028 ರಂದು (ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ) ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ (ಐಸಿಸಿಟಿ)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಗ್ಗಿರಾಲ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೈಗೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐದು ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾದ 75 ಟನ್ ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ - ಎಡ್ಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ರಚನೆ: ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಟ್ಟರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ಪೆನುಗೊಂಡ ಕರುಣಾಕರ್ ಉದಯರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 160 ಟನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸಾಗರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿನ 800 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಮೆ

