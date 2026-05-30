ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ 11 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಬಾಲ ಉದ್ಯಮಿಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೀಗಿದೆ

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಫೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

HN-Eleven year old Shrirang Rahalkar from Chhatrapati Sambhajinagar started a cloud kitchen
ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ 11 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಂಗ್ (ETV Bharat)
Published : May 30, 2026 at 4:32 PM IST

ಛತ್ರಪತಿ ಸಾಂಭಾಜಿನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 - 11 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಶ್ರೀರಂಗ್ ರಾಹಲ್ಕರ್ ಎಂಬ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗ್, ಗಾರ್ಖೇಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್‌ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 11 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ: ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಂಗ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ತರಹೇವಾರು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್​ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ, ಹೀಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವುದೆದಂತೆ ಖುಷಿ. ಅದು ಈಗ ರೂಢಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಜನ ತಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ತಯಾರಿಸುವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು: ನಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ತಾ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಚೈನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತರಹೇವಾರು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೇವಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಳಿಕವೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ: ಶ್ರೀರಂಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೊದಲು ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಕ್ರಮೇಣ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ, ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುತ್ರನ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ: ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾಸ್ತಾ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು "AI" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು "AI" ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಮಿಷನ್, ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಶೋಧಕ ಮಯೂರ್ ರತ್ನಪರ್ಖಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಂಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ನವೀನವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು: ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

