74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು
74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 9:12 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು (ಕೇರಳಂ): 74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ, 11 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು (ಟ್ಯೂಮರ್) ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆಸ್ಟರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಡ್ಡೆಯು 31 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ರೋಗಿಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಊತ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಗಡ್ಡೆಗಳು 5ರಿಂದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಎನ್., ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಅರಿವಳಿಕೆ (ಅನೆಸ್ಥೇಶಿಯಾ) ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಿತ್ವಿಕ್ ಎಸ್.ನಂಬೀಸನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡೆಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಗೈನಾಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಖರವಾದ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಸಿಯು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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