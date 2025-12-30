ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಸಂಚು ಆರೋಪ: 11 ಮಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ಸೋಂ ಪೊಲೀಸರು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸೋಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 30, 2025 at 4:01 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸೋಂ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲೂ ಓರ್ವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜಿಹಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇವರನ್ನು ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ನಗರ ಆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಮಹಾಂತ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಅಸ್ಸೋಂನ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಸ್ಸೋಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾ, ಚಿರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದರ್ರಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಸಂಚು: "ಬಂಧಿತ 11 ಜಿಹಾದಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಆದೇಶಗಳಳ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್-ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮಾನತು: ಸಂವಿಧಾನದ 311ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಂಜೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಲಾವೆ ಅಮಾನತಾದ ಶಿಕ್ಷಕ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಹೆಚ್ ಪೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಜ್ಗಾಮ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿವೆ. ಕುಲ್ಗಾಮ್ನ ಡಿಹೆಚ್ ಪೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾವೆ ಹೆಸರಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವು ಜುಲೈ 9, 2016ರ ಹಿಂದಿನದ್ದು, ಲಾವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರು. ಜನಸಮೂಹವು ಡಿಹೆಚ್ ಪೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೊತ್ತನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿತ್ತು.
