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ಶ್ರೀರಾಮ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಮಕಥಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ; ಮಿಶ್ರಾ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಮಕಥಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Ram temple construction committee
ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 2:02 PM IST

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ಅಯೋಧ್ಯಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಸರಯು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಮಕಥಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಸರಯು ನದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವು ಗುಪ್ತಾರ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಮಕಥಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಭೆ ಸೇರಿತು. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಇದರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನದಿಗಳು, ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುಪ್ತಾರ್ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ವನವಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಮಕಥಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ತಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

1600 ರಿಂದ 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1,600 ರಿಂದ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸೇರಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ : ಜುಲೈ 22 ರಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ನೇಮಕ, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಇಒ ನೇಮಕವಾದರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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