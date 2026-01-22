ETV Bharat / bharat

ಕಣಿವೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಸೇನಾ ವಾಹನ : 10 ಸೈನಿಕರ ಸಾವು, 11 ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ

ಒಟ್ಟು 21 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನಾ ವಾಹನವು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಉರುಳಿರುವ ಘಟನೆ ದೋಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇನಾ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 3:33 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 3:42 PM IST

ಭದೇರ್ವಾ : ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥನಾಲಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭದೇರ್ವಾ -ಚಂಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸೇನಾ ವಾಹನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 11 ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಟ್ಟು 21 ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವೊಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಪರಿಣಾಮ 10 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 11 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಓರ್ವ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಭದೇರ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭದೇರ್ವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿಎಂಒ) ಡಾ. ವರ್ಷಾ ಶರ್ಮಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಥನಾಲಾ ಬಳಿಯ ಖನ್ನಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನವು ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಾವುನೋವು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದೇರ್ವಾ ಉಪ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಿಎಂಸಿ ದೋಡಾದಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್​ ಸಾವು; ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ

ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್​ ಸಾವು : ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ಚಕರ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಜರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 17 (ಶನಿವಾರ)ರಂದು ನಡೆದ ಅಪಘಾತವು ಸೈನಿಕನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಸಂಭ್ರಮದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಮೀರತ್‌ನ ಘಾಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಡಲು ಚಕ್ರತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಶುಭಂ ತಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ಚಕ್ರತಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಗುರುಳಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಶುಭಂ ಸೈನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

