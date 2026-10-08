ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದ 10 ಮಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ರಷ್ಯನ್ ಪೌರತ್ವ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 11:09 AM IST
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಪಸಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಸಂಸದ ಧರ್ಮಪುರಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡ ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗದ್ದಂ ಶೇಖರ್ (ಬಂಡಾ ಲಿಂಗಾಪುರ್, ಜಗಿತಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆ), ಕೌಡ ರಾಜಶೇಖರ್ (ಕೇಶಾಪುರ್) ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ತಿರುಪತಿ (ಧರ್ಪಲ್ಲಿ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ) ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವರಕಂತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಕಿಸಾನ್ ನಗರ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್), ರೆಬ್ಬ ಭರತ್ (ಧರ್ಪಲ್ಲಿ), ಸುರೇಶ್ (ಡೋಮಕೊಂಡ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ), ಗೊರುವಂತುಲ ಲಿಂಬಾದ್ರಿ (ಬಂಡಾ ಲಿಂಗಾಪುರ್), ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲಯ್ಯ (ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ), ಕರಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ (ವಿಜಯವಾಡ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಗೋವಿಂದ (ಅನಕಾಪಲ್ಲಿ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭುಕ್ಯಾ ರವೀಂದರ್ (ಮುನಿಪಲ್ಲಿ, ಜಾಕ್ರನ್ಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ) ಮತ್ತು ಮೇಘಾವತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ದಮ್ಮನ್ನಪೇಟ, ಧರ್ಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು) ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರ್ಶು ಅಶೋಕ್ (ಪೆದ್ದವಲ್ಗೋಟ್, ಸಿರಿಕೊಂಡ ತಾಲೂಕು) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ (ತಾಡ್ಕೋಲ್, ಬಾನ್ಸ್ವಾಡ) ಅವರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ದೊಮ್ಮಟಿ ಕಿಶನ್ (ಯಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಪೇಟೆ, ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ), ಮುಕ್ಕೇರ ರಾಜಕುಮಾರ್ (ಕೋರುಟ್ಲ), ಪೋತರಾಜು ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ (ವಾರಂಗಲ್) ಮತ್ತು ಸುಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ (ಮದ್ನೂರು, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 'ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮನವಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಾಂತಪುರಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕರ್ಲ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟಿ (ಖೋಜಾಪುರ, ಚಂದುರ್ತಿ ತಾಲೂಕು, ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ) ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆದುರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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