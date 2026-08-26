ETV Bharat / bharat

ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವು; ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

10 Newborns Die In 24 Hours At Malda Medical College; Health Dept Seeks Report
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಾಲ್ಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಲ್ಡಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 24ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, 1,120 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಾತ್ರಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತಪಟ್ಟ 10 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್‌ಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತದಾಗ ಮಾತ್ರ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಏನೂ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​​ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್​, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 10 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೇಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ 10 ಶಿಶುಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಂತಿ ಪರಾರಿ; ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಶಿಶು ಸಾವು

ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ SIR ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ NIA

TAGGED:

10 NEWBORNS DIE
10 NEWBORNS DIE MALDA
MALDA
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು
MALDA MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.