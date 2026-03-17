ಮಾರಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹1.14 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

1.14 Crore Compensation in Fatal Road Accident: Tribunal Orders Relief for Victims Family
ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹1.14 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ (IANS/ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 11:56 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹1,14,69,288 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಇದಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಮೂಲದ ಮೃತ ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 24, 2022 ರಂದು ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಸನತ್‌ನಗರದಿಂದ ಚಿಂತಲ್ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವಾಹನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ: ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಗನ ಜೀವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು.

ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಭವಿಷ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ವಿಮಾದಾರರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾದಾರರು ಮೊದಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹39,69,288 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ ₹25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

