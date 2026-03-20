ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ HSW ಕಂಪನಿಯಿಂದ Turbo 1.5, Ultra ಮತ್ತು Neo ಸಿಂಗಲ್-ಹೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – ನಟಿ ಪ್ರಣಿತಾ ಸುಭಾಷ್ ಅನಾವರಣ
Published : March 20, 2026 at 3:45 PM IST
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೂಟಿಕ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪುಗಳವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು, ಬೂಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೂರತ್ ಮೂಲದ HSW ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸಿಂಗಲ್-ಹೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ Pranitha Subhash ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ Turbo 1.5, Ultra ಮತ್ತು Neo ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಂತ್ರವೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಸೆಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ Turbo 1.5 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1500 RPM ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
HSW Turbo 1.5 Specifications
• 10 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
• 12 ಸೂಜಿ (needle) ವ್ಯವಸ್ಥೆ
• ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: 1500 RPM
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್
• ದೊಡ್ಡ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
• ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಹಂಗಾ ಕಾಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ
HSW ಸಂಸ್ಥಾಪಕ Tapan Kapadia ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
“ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದು ತಪನ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. “ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ HSW ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೂಟಿಕ್ ಮಾಲೀಕರು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೂಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ.
Turbo 1.5 ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು Ultra ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು HSW 5G ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
HSW Ultra Specifications
• 10 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
• 12 ಸೂಜಿ ಸೆಟಪ್
• ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: 1200 RPM
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್
• ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಪ್ರದೇಶ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಯಂತ್ರ Neo ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್-ಹೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
HSW Neo Specifications
• 12 ಸೂಜಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
• ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: 1200 RPM
• ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್
• ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಹಂಗಾ ಕಾಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ನಟಿ ಪ್ರಣಿತಾ ಸುಭಾಷ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಲೈವ್ ಡೆಮೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದ್ದು, ಯಂತ್ರಗಳು ನೈಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
HSW ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯಬಹುದು.
Turbo 1.5, Ultra ಮತ್ತು Neo ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.