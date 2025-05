Updated : May 17, 2025 at 7:16 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: 2025 ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು.108 ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು 30 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾದಗಿರಿ ಗುಟ್ಟ, ಭೂದಾನ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ, ಪಿಲ್ಲಮರ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ಇಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

