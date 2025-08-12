ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು - DASARA ELEPHANTS
Published : August 12, 2025 at 3:52 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಣಾಮಯಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಲ್ಸಿ(ಸಿಪಿ), ಆಟಿಸಿಂ, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸಿಬಲ್(ಐಡಿ), ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಲಿಟಿ (ಎಲ್ಡಿ) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ 33 ಮಕ್ಕಳು ಆನೆಯ ದಂತ, ಮೈ, ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಆನೆಗಳ ಹಾವಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಎಫ್ (ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ) ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಸರಾ ಆನೆ, ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
