ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು - DASARA ELEPHANTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read

ಮೈಸೂರು : ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಣಾಮಯಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಲ್ಸಿ(ಸಿಪಿ), ಆಟಿಸಿಂ, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸಿಬಲ್(ಐಡಿ)‌, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಲಿಟಿ (ಎಲ್​​ಡಿ)‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ 33 ಮಕ್ಕಳು ಆನೆಯ ದಂತ, ಮೈ, ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಆನೆಗಳ ಹಾವಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಡಿಸಿಎಫ್ (ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ) ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಸರಾ ಆನೆ, ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗಜಪಡೆ - JUMBO SAVARI PRACTICE

For All Latest Updates

TAGGED:

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆMYSURUಗಜಪಡೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳುDASARA ELEPHANTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Crop Damage Due To Heavy Rain In Gadag

ಗದಗ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗೆ ಕಂಟಕ

August 12, 2025 at 1:36 PM IST
car-burned-due-to-fire-broke-out-in-davanagere

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು

August 11, 2025 at 3:59 PM IST
SIDDHARUDHA JALRATHOTSAVA FESTIVAL CELEBRATED AT SIDDHARUDHA MATH, HUBBALLI

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಜಲರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

August 11, 2025 at 10:22 AM IST
RAICHUR MANTRALAYAM RAGHAVENDRA ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಪಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನ: ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

August 10, 2025 at 8:57 AM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.