ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನವರಾತ್ರಿ ದಿನಗಳಂದು ಈ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ.ಆರ್​.ಸುಬ್ಬರಾವ್​ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಿನಿಯೇಚರ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿರುವ ಸುಬ್ಬರಾವ್​​ ಹಾಗೂ ಉಮಾರಾವ್ ದಂಪತಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು, ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ದಂಪತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಮಾದರಿಯ ಬೊಂಬೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು, ಜನರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

