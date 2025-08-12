ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ LIVE - MANTRALAY MAHARATHOTSAV
Published : August 12, 2025 at 10:43 AM IST
ಮಂತ್ರಾಲಯ: ಯತಿಕುಲ ತಿಲಕ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಉತ್ತರಾಧಾನೆ ದಿನ ಮಠದ ರಥಬೀದಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ಮರುದಿನವನ್ನು ಉತ್ತರರಾಧನೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ರಾಯರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.ಮಠದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಬೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಲ್ ಎರಚುವ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದು, ಈ ವಸಂತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ರಾಯರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಠದ ಮದ್ವದ್ವಾರ ಮೂಲಕ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಂತರ ರಥಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳು ಪುಷ್ಟಿವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.