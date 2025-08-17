ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ದೇವರಿಗೆ ನೂರ ಒಂದು ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಂಚರಾಯನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು - KENCHARAYA FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2025 at 8:41 PM IST

1 Min Read

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ, ಉತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರ (ಆ.17) ನಗರದ ಕೋಟೆ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಕೆಂಚರಾಯನಿಗೆ 101 ಎಡೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟೆ ಕೆಂಚರಾಯ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ದೇವರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕೆಂಚರಾಯನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕುಣಿತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಂಚರಾಯನಿಗೆ ಹರಿಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಉತ್ಸವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದ ಕೋಟೆ ಬಡಾವಣೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ತುಮಕೂರು : ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ - JANMASHTAMI CELEBRATION

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRAVANA FESTIVALHARISEVAಕೆಂಚರಾಯನ ಉತ್ಸವCHIKKAMAGALURKENCHARAYA FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

tunga-river-overflows-due-to-heavy-rainfall-in-chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ತುಂಗೆ; ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ

August 17, 2025 at 4:23 PM IST
leopard caught

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ; ಜನರ ನಿಟ್ಟುಸಿರು

August 17, 2025 at 3:30 PM IST
MYSURU TARAKA DAM ತಾರಕ ಜಲಾಶಯ TARAKA DAM VIDEO

ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ತಾರಕ ಜಲಾಶಯ: ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್​

August 17, 2025 at 11:30 AM IST
mahendra-lakshmi-elephant-in-the-palace-elephant-shed

ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ: ವಿಡಿಯೋ

August 16, 2025 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.