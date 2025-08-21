LIVE: ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ; ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - ASSEMBLY SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 11:33 AM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ, ಆ.11) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವು ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತಿರುವುದಾಗಿ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಎಸ್‌‍ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುರುವಾರ (ಆ.14) ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ (ಆ. 18) ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿ (ಪ್ರತಿಬಂಧಕ, ನಿಷೇಧ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ) ವಿಧೇಯಕಗಳು ಸೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON SESSION LIVEKARNATAKA SESSION LIVEಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನASSEMBLY LIVEASSEMBLY SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

karnataka-assembly-session-live

LIVE: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ

August 18, 2025 at 11:07 AM IST
CM siddaramaiah in 79th independence day at bengaluru

LIVE: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

August 15, 2025 at 9:04 AM IST
pm-narendra-modi-addressing-nation-from-red-fort-on-79th-independence-day

LIVE: 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

August 15, 2025 at 7:21 AM IST
Karnataka monsoon session live

LIVE: ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

August 14, 2025 at 12:21 PM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.