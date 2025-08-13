LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - ASSEMBLY SESSION
Published : August 13, 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎ1, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ2, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎ3 ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಸದನದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.