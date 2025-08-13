LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ - ASSEMBLY SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 11:43 AM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎ1, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ2, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎ3 ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​​ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಸದನದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA SESSION LIVEBENGALURUರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನMONSOON SESSION LIVEASSEMBLY SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

MANTRALAYA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ RAGHAVENDRA SWAMY MANTRALAY MAHARATHOTSAV

ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ LIVE

August 12, 2025 at 10:43 AM IST
LEGISLATIVE ASSEMBLY SESSION BENGALURU ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ MONSOON SESSION

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ: ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಲಾಪ - ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

August 12, 2025 at 10:38 AM IST
karnataka-assembly-session-live

LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ

August 11, 2025 at 11:42 AM IST
madhyaradhan-in-354th-aradhana-saptaratrotsava-of-mantralaya-sri-raghavendra-swamy

LIVE: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ; ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ

August 11, 2025 at 9:46 AM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.