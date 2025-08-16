ತುಮಕೂರು : ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ - JANMASHTAMI CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 5:18 PM IST

1 Min Read

ತುಮಕೂರು : ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಧೆಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೂಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್​​ನ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಪ್ರವಚನ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷದಾರಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಭಜನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು - JANMASHTAMI 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

KRISHNA AND RADHAS DISGUISEISKCON TEMPLEಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆTUMKURJANMASHTAMI CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

Shri Krishna Janmashtami Celebration

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ; ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು

August 16, 2025 at 3:34 PM IST
UTTARA KANNADA ಚಿರತೆ SIRSI LEOPARD

Watch video..ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಕಾಟ: ಶಿರಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ

August 16, 2025 at 2:26 PM IST
OVERHEAD TANK DEMOLISHED

ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿದ್ದು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬಗಳು: ವಿಡಿಯೋ

August 15, 2025 at 8:15 PM IST
Wild elephants come to Sringeri town

ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು: ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ- ವಿಡಿಯೋ

August 15, 2025 at 6:00 PM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.