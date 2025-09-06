ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಗಣಪತಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ - GOLD CHAIN FOR GANESHA IDOL
Published : September 6, 2025 at 7:14 PM IST
ಕೊಲ್ಲಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಗರದ ಶಾಹುಪುರಿ ಮೂರನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವತೇಜ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಗಣೇಶನಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಸಚಿವ ಉದಯ್ ಸಮಂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಬಿತ್ಕರ್, ಶಿವಸೇನಾ ಶಿಂಧೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಕದಮ್, ಶಾಸಕ ಅಮಲ್ ಮಹಾದಿಕ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಮಾಂಡ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಮಂಡಲದ ಆವರಣವು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹಿತ್ ಖೋಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಕ್ತರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿತು. ನವಸಾಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಸುವರ್ಣಹಾರ ಅರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭವು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಪೊವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
