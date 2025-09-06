ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಗಣಪತಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ - GOLD CHAIN FOR GANESHA IDOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 7:14 PM IST

1 Min Read

ಕೊಲ್ಲಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಗರದ ಶಾಹುಪುರಿ ಮೂರನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವತೇಜ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಗಣೇಶನಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಸಚಿವ ಉದಯ್ ಸಮಂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಬಿತ್ಕರ್, ಶಿವಸೇನಾ ಶಿಂಧೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಕದಮ್, ಶಾಸಕ ಅಮಲ್ ಮಹಾದಿಕ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಮಾಂಡ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಮಂಡಲದ ಆವರಣವು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹಿತ್ ಖೋಟ್ ಮಾತನಾಡಿ,  'ಭಕ್ತರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿತು. ನವಸಾಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುವರ್ಣಹಾರ ಅರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭವು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ' ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಪೊವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಪುಣೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಮಜ್ಜನದ ಮೆರವಣಿಗೆ - Video - PUNE GANESHOTSAVA IMMERSION

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA CHATURTHI 2025GANESHOTSAVAಗಣಪತಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರMAHARASHTRAGOLD CHAIN FOR GANESHA IDOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.