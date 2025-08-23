ಭೀಮ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ವಷ೯ದ ಬಾಲಕನ ಆಟ: ವಿಡಿಯೋ - BOY PLAYS WITH ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 5:39 PM IST

1 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷ೯ಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಆನೆ ಭೀಮ. ಈ ಆನೆ ಭೀಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾವುತ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗ ಚಾರ್ವಿಕ ಆಯ೯ನ ಆಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತಿಗೂಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಬಲಭೀಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಭೀಮ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಜು೯ನ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮ ಆನೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆನೆಗೆ ಅದರ ಮಾವುತ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕಾಳು, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೆಂಡಿ ಮಾಡಿ ತಿನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾವುತನ ನಾಲ್ಕು ವಷ೯ದ ಮಗ ಚಾವಿ೯ಕ ಆಯ೯ನೂ ಸಹ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆನೆಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಆನೆ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಆನೆಯನ್ನು ಭೀಮ ಎಂದು ಕರೆದೊಡನೆ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಭೀಮ ಆನೆಯ‌ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕನ ಧೈಯ೯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಪಟ್ಟದಾನೆ ಭೀಮನಿಗೆ ತಣ್ಣೀರ ಮಜ್ಜನ- ವಿಡಿಯೋ - DASARA ELEPHANTS SHOWER

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT BHIMADASARA 2025ಭೀಮ ಆನೆMYSURUBOY PLAYS WITH ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

108 KUMBHABHISHEKAMS FOR MALE MAHADESHWARA

ಬೆನಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ 108 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ- ವಿಡಿಯೋ

August 23, 2025 at 3:36 PM IST
MYSURU LEOPARD SPOTTED LEOPARD AT CHAMUNDI HILL ROAD ಚಿರತೆ

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಡಿಫರೆಂಟ್​ ಪೋಸ್​ ನೋಡಿ: ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ರೀ!

August 23, 2025 at 11:25 AM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ BELAGAVI YADUR VEERABHADRESHWARA RAIN

WATCH VIDEO; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಲಾವೃತ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ

August 23, 2025 at 9:42 AM IST
farmer-destroys-cabbage-crop-in-his-field

ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಸಿದ ಬೆಲೆ: ನೊಂದು ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ- ವಿಡಿಯೋ

August 22, 2025 at 5:51 PM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.