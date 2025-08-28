ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: ಕಿ.ಮೀಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ - HIMAVAD GOPALASWAMY HILL
Published : August 28, 2025 at 7:11 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಓಣಂ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದರು.
ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಗೋಪಾಲನ ದರ್ಶನ: ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಆಗಾಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗುತ್ತ ಗೋಪಾಲನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
