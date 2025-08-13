ದಸರಾ ಆನೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಮಜ್ಜನ: ವಿಡಿಯೋ - DASARA ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿರುವ ಭೀಮ ಆನೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ತಾಲೀಮಿನ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ 9 ಆನೆಗಳ ತಂಡ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಯ ತೂಕದ ನಂತರ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

25 ವರ್ಷದ ಭೀಮ 5,465 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಬಲಾಢ್ಯ ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾವುತರಾದ ಗುಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಭೀಮನ ಕುರಿತು: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಭೀಮನ ಮೂಲ ಆವಾಸ ಸ್ಥಳ. 2000ರಲ್ಲಿ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಭೀಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಆನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಭೀಮನ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಆನೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರ್ಜುನ ಆನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಪೂಜೆಗೆ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ, ಚಾಮುಂಡಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ - NAMING CEREMONY

For All Latest Updates

TAGGED:

DASARA ELEPHANT BHIMAಭೀಮನಿಗೆ ಮಜ್ಜನMYSURUDUSSEHRA 2025DASARA ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

VARADA RIVER BRIDGE ವರದಾ ನದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿ VIDEO NEWS

ಹಾವೇರಿ ವರದಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಮೂವರ ರಕ್ಷಣೆ -Watch Video

August 13, 2025 at 9:32 AM IST
The bridge in Tadahal village has been washed away.

ಧಾರವಾಡ: ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಸೇತುವೆ; ಎದುರಾಯ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

August 12, 2025 at 8:03 PM IST
SOYBEAN CROP DAMAGE

ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಡದ ಸೋಯಾ: ಫಸಲು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

August 12, 2025 at 7:52 PM IST
students-had-arrived-at-the-palace-premises-to-watch-the-dasara-elephants

ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು

August 12, 2025 at 3:52 PM IST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.