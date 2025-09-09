ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ನಯಾಗರ ಬಸ್ತಾರ್ನ ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತ; ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ - CHITRAKOTE WATERFALL
Published : September 9, 2025 at 3:08 PM IST
ಬಸ್ತಾರ್ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಾರ್ನ ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತದ ಭೋರ್ಗರೆತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿನಿ ನಯಾಗರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಸ್ತಾರ್ಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಇಂದ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಲವಾದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಂತೆ ಹರಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೀಳುವ ಜಲಪಾತದ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಜಲಪಾತದ ರೂಪವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತವು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹರಡಿರುವ ಈ ಜಲಪಾತವು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ, ಮೋಡಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
