By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
ರಾಯಚೂರು: "ಬೀದರ್​​​​, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 80% ರಷ್ಟು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸುಮಾರು 80% ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೂದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಯಾವಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಾನೂ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು" ಎಂದರು.

"ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ದೊರೆತಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅವರ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಇವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಸಿ ರೂಂನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಸಿ ರೂಂನಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಲು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ" ಎಂದು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಛಲವಾದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

