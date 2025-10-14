ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಮಾರುತಿ, ಕಿಯಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳು!
Zero Sales In September: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುತಿ, ಕಿಯಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳು ಶೂನ್ಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 14, 2025 at 9:35 AM IST
Zero Sales In September: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಹೌದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ನಿಸ್ಸಾನ್, ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್, ಕಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಐದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರುಗಳು ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆ ಐದು ಕಾರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Kia EV6: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 65.90 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ EV6 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಸಿಬಿಯು (CBU - Completely Built Unit) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು AWD ರೂಪಾಂತರದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
Kia EV9: ಕಿಯಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ EV9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. EV6 ನಂತೆ ಇದನ್ನು CBU ಘಟಕವಾಗಿಯೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅಥವಾ BMW ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 561 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Maruti Suzuki Ciaz: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಡಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖರೀದಿದಾರರೂ ಸಿಯಾಜ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ..
Nissan X-Trail: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು 49.92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಾರನ್ನು ಸಿಬಿಯು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 150 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.
Citroen C5 Aircross: ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ C5 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ SUV ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲ (ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು)ದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ.
