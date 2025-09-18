ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್! ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್!
YouTube Shorts Features: ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಸ ಆಯುಧವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : September 18, 2025 at 9:13 AM IST
YouTube Shorts Features: ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘Made on YouTube’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು Google DeepMind ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘Veo 3 Fast’ ಎಂಬ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಾಗಿಯೇ ಡಿಸೈನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 480p ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರ ನಂತರ ‘Veo 3 Fast’ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ YouTube ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಡಿಟ್ ವಿತ್ ಎಐ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆಡಿಯೋ-ಎನೆಬಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ‘Edit with AI’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ AI ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲ್ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ YouTube ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Motion Transfer: ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Style Transform: ಈ ಮುಂಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಪ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒರಿಗಾಮಿಯಂತಹ ಶೈಲಿಗಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Object Add: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಸಾಂಗ್ ಫೀಚರ್: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ‘ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಸಾಂಗ್’ ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. Google DeepMind Lyria 2 ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಬಲ್ ಅಥವಾ ಫನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
