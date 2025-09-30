ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ್ಯಡ್-ಫ್ರೀ ‘YouTube Premium Lite’: ಅಲ್ಲಿ ₹700, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ!
YouTube Premium Lite: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್-ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 30, 2025 at 10:14 AM IST
YouTube Premium Lite: YouTube ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಡುವೆ ಬರುವ ನಿರಂತರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ YouTube ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗೇಮಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘರೂಪದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.89. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಇವುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!: ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.
- ನೀವು YouTube ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್-ಫ್ರೀ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- YouTube ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್/ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ YouTubeನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ?: ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ YouTube ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 89ಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಹೀರಾತುಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ YouTube ಯೋಜನೆಗಳು:
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹149
- ಡ್ಯುಯೊ ಯೋಜನೆ (ಇಬ್ಬರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ): ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹219
- ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ (ಐದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ): ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹299
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $7.99 (ಸುಮಾರು ₹700) ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.89 ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
