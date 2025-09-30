ETV Bharat / technology

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ್ಯಡ್​-ಫ್ರೀ ‘YouTube Premium Lite’: ಅಲ್ಲಿ ₹700, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ!

YouTube Premium Lite: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್​-ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್​ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

YouTube Premium Lite (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 10:14 AM IST

YouTube Premium Lite: YouTube ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಡುವೆ ಬರುವ ನಿರಂತರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ YouTube ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗೇಮಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘರೂಪದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.89. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಇವುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!: ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.

  • ನೀವು YouTube ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಆ್ಯಡ್​-ಫ್ರೀ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • YouTube ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್​/ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
  • ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ YouTubeನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ?: ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ YouTube ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 89ಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಹೀರಾತುಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ YouTube ಯೋಜನೆಗಳು:

  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹149
  • ಡ್ಯುಯೊ ಯೋಜನೆ (ಇಬ್ಬರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ): ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹219
  • ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ (ಐದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ): ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹299

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $7.99 (ಸುಮಾರು ₹700) ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.89 ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸೋನಿ: ನೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಲೆವೆಲ್​ ಎಎನ್​ಸಿ ಗುರು!

