ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಯ್ಟವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 8:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀವರ್ಸ್ಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೇಮೀ ಆಲಿವರ್ರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ YouTube ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
YouTube ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ 6 ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
- ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ YouTube ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
- ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆನುವಿನಿಂದ "LANGAUAGES" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು "ADD LANGAUAGE " ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದರ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು
- ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ADD ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ DUB ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ನಂತರ ನೀವು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು Select File ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೊ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪವು YouTube ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಷ್ಟೇ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
6. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು "Publish" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಬಹು-ಭಾಷಾ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಬ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ YouTube ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, YouTube ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಥಂಬ್ನೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
