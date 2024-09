ETV Bharat / technology

ಫೋನ್​ಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಆಗುವುದೇಕೆ? ಫೋನ್​ ಕೂಲ್​ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್​ - How to Stop phone OVER HEAT

Phone Overheating Frequently: ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆನ್​ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ಗೆ ಒಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಆದ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ಕೆಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಲ್​ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ನೋಡೋಣಾ ಬನ್ನಿ.. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ಕೂಲ್​ ಆಗಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೈಟ್ ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್​ನ ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಲ್​ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕತ್ತಲೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್​ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ರನ್​ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.