2025 Yezdi Roadster Launched: ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..
2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ 334 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ನೊಂದಿಗೆ 6 - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ 29.6 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 29.9 ಎನ್ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಹೈಡ್ರೋಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು, ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ - ಆಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರಿಮೂವಬಲ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟು, ಟೂರಿಂಗ್ ವಿಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ - ರಾಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2025 ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ 795mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 1440mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ನಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿರುವ 320mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 240mm ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 795mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ, ಆಫ್ಟಿಮೈಜ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೆಜೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಐದು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
- ಶಾರ್ಕ್ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲೂ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.10 ಲಕ್ಷ
- ಸ್ಮೋಕ್ ಗ್ರೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.13 ಲಕ್ಷ
- ಬ್ಲಡ್ರಶ್ ಮರೂನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.17 ಲಕ್ಷ
- ಸ್ಯಾವೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷ
- ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.26 ಲಕ್ಷ
