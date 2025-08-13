ETV Bharat / technology

ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಔಟ್​!! - 2025 YEZDI ROADSTER LAUNCHED

2025 Yezdi Roadster Launched: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​.. ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ 2025 ಮಾದರಿ ಔಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್ (Photo Credit- Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

2025 Yezdi Roadster Launched: ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..

2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ 334 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6 - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ 29.6 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 29.9 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ರೌಂಡ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಹೈಡ್ರೋಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು, ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್ - ಆಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರಿಮೂವಬಲ್​ ರಿಯರ್​ ಸೀಟು, ಟೂರಿಂಗ್ ವಿಸರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ಡ್​ ಸ್ಲೈಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ - ರಾಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2025 ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ 795mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 1440mm ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್‌ನಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿರುವ 320mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 240mm ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 795mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ, ಆಫ್ಟಿಮೈಜ್ಡ್​ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್​ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್​ ರೋಡ್​ ಪ್ರೆಜೆನ್ಸ್​ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಐದು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

  • ಶಾರ್ಕ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲೂ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.10 ಲಕ್ಷ
  • ಸ್ಮೋಕ್ ಗ್ರೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.13 ಲಕ್ಷ
  • ಬ್ಲಡ್ರಶ್ ಮರೂನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.17 ಲಕ್ಷ
  • ಸ್ಯಾವೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷ
  • ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ: ರೂ. 2.26 ಲಕ್ಷ

