ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 1ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್! ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚ್
Xiaomi 17 Series: ಶಿಯೋಮಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 27, 2025 at 4:03 PM IST
Xiaomi 17 Series: ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, ಮತ್ತು Xiaomi 17 Pro Max ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಾದ Xiaomi 17 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಲೈಕಾದಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ (ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ) ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮಿಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಆಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ರೂಪಾಂತರದಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಯೋಮಿ 17ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,499 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 56,000). 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,799 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 60,000) ಮತ್ತು 16GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,999 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 62,000). ಈ ಫೋನ್ ನೀಲಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ Xiaomi 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಒಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಎಐ ಸೇರಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 300Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,500 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ 1.5K (2,656x1,220 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 19.6:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, DCI-P3 ಕಲರ್ನ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR 10+, HDR ವಿವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1.18mm ದಪ್ಪದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಲೈಕಾದಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು f/1.67 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 23mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮೆರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 102-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್-ಆಫ್-ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 90-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್-ಆಫ್-ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. Xiaomi 17ರ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು 30fps ನಲ್ಲಿ 8K ವರೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 60fps ವರೆಗಿನ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಪ್ರಮಾಣಿತ Xiaomi 17 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ 7 ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿವೆ. ಇದು USB 3.2 Gen 1 ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. Xiaomi ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು 151.1x71.8x8.06mm ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 191 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
