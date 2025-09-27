ETV Bharat / technology

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್​ಸೆಟ್​, 1ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​! ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್​

Xiaomi 17 Series: ಶಿಯೋಮಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್​ (Photo Credit: Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 4:03 PM IST

Xiaomi 17 Series: ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, ಮತ್ತು Xiaomi 17 Pro Max ಎಂಬ​ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಾದ Xiaomi 17 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಲೈಕಾದಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್​ (ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ) ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ..

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮಿಟ್​ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್​ ಆಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ರೂಪಾಂತರದಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಯೋಮಿ 17ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,499 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 56,000). 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,799 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 60,000) ಮತ್ತು 16GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 4,999 ಯುವಾನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 62,000). ಈ ಫೋನ್ ನೀಲಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ Xiaomi 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಒಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್‌ಎಐ ಸೇರಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 300Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 3,500 ನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ 1.5K (2,656x1,220 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 19.6:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, DCI-P3 ಕಲರ್​ನ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR 10+, HDR ವಿವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1.18mm ದಪ್ಪದ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಲೈಕಾದಿಂದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು f/1.67 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 23mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮೆರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 102-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್-ಆಫ್-ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 90-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್-ಆಫ್-ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. Xiaomi 17ರ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು 30fps ನಲ್ಲಿ 8K ವರೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 60fps ವರೆಗಿನ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಪ್ರಮಾಣಿತ Xiaomi 17 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ 7 ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿವೆ. ಇದು USB 3.2 Gen 1 ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. Xiaomi ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು 151.1x71.8x8.06mm ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 191 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

