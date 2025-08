ETV Bharat / technology

ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್​ ವೈಡ್​ ವೆಬ್​ ದಿನ: ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ? - WORLD WIDE WEB DAY

ಇಂದ ವರ್ಲ್ಡ್​ ವೈಡ್​ ವೆಬ್​ ದಿನ ( ETV Bharat via Copilot Designer )

World Wide Web Day: ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಜಗತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಣಜ. ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​​ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನಕೋಶವನ್ನು ಜನರ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ನಿಗದಿ ಪಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಎಂದರೇನು?: WWW ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶಾಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ (WWW) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪುಟಗಳ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೈಪರ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಟಗಳ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ ಪುಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಸರ್ಚ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ URL (ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ಆ ಪುಟವನ್ನು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (HTTP) ಬಳಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೊದಲು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು 1989ರಲ್ಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ (WWW) ಅನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ (CERN) ಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಬುದೇ ಕಾರಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಯುಗ ಆರಂಭ: 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್‌ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಏಕೆ ರಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಯುಆರ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಹೆಚ್‌ಟಿಟಿಪಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಅವರೆಯೇ. ಮೊದಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆವಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೂ ಅವರೆಯೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ WWW ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಲೀ ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಅವರು CERN ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ HTTP, HTML, WorldWideWeb ಬ್ರೌಸರ್, ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಂತಹ ವೆಬ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ 1993ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಯಾವುದೇ ರಾಯಧನ ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಯಾವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತೋ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡವು. 1995ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ "ಡಾಟ್-ಕಾಮ್ ಬಬಲ್" ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದು WWW ನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಅವರು 1992ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಇಮೇಜ್‌ವೊಂದನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆದ ಆ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಲೆಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ಸ್ ಸೆರ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಪರೋಡಿ ಪಾಪ್ ತಂಡದ ಫೋಟೋ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು WWW ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ನಾವು ಇಂದು ‘ಇಂಟರ್ನೆಟ್’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಶತಕೋಟಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಸ್​ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಾಲ. ಆದರೆ WWW ಎಂಬುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್, ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇರುವ ಸೇತುವೆ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್: ಇದು ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ವೆಬ್‌ಪೇಜ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಶಾಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್: ಇದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್‌ಪೇಜ್​ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಈ ಸಹಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು WWW ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು WWW ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. ಇಂಟರ್ನೆಟ್: ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲಗಳ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 1960ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು (ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ARPANET ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು). ಇಂಟರ್ನೆಟ್ IP ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್: ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. WWW ಹೆಚ್ಚು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್-ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು (ಆರಂಭದಲ್ಲಿ NSFNET ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು). WWW HTTP (ಹೈಪರ್‌ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ WWW ಆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು WWW ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನದ ಮಹತ್ವ: ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವೆಬ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಓದಿ: ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ! ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಚೆಕ್​ ಮಾಡುವವರೇ ಹುಷಾರ್​!

