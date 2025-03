ETV Bharat / technology

ವಿಶ್ವ ನಿದ್ರಾ ದಿನ: ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳಿವು! - GADGETS TO FASTER AND BETTER SLEEP

ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳಿವು ( ETV Bharat )

Published : Mar 14, 2025, 6:54 PM IST

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಕದಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದೇ "Revenge Bedtime Procrastination". ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದನ್ನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಬದಲು, ಆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಚ್​ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ನಿದ್ರಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾದಿರಿಸೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳಿಂದ ದೂರುವಿರುವುದು ಕಷ್ಟದ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳೂ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಡೈಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ + ಕೂಲ್: ರೂ. 55,900 ಬೆಲೆಯ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಲರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಚರ್ಮ, ಮೂಗಿನ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈಸನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ + ಕೂಲ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.