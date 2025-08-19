World Photography Day 2025: ‘ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು.. ಸಾವಿರ ನೆನಪು..’ ಎಂಬಂತೆ ‘ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮ’. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಅಂತಹದ್ದು. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನದಂದು ಕಳೆದೋದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಿದು. ಇಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ.. ಭಾವನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತಿಹಾಸ: ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಯಿನ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ‘ಪೋಸ್’ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು, ‘ಗ್ರಾಫಿಯಿನ್’ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರೆದದ್ದು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1837 ರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡಾಗುರೆ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ನೈಸ್ಫೋರ್ ನೀಪ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡಾಗ್ಯುರೊಟೈಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಫೋಟೋ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರವನ್ನು 1826 ರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಜಾನ್ ಹರ್ಷಲ್ 1839 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲೂಯಿಸ್ ಡಾಗುರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ‘ಡಾಗುರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. 1839 ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಡಾಗುರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಕಾರಣರಾದವರು ದೆಹಲಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಒ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ.
ವಿಶ್ವದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ, 1988 - 89 ರಲ್ಲಿ ‘ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್’ ಸ್ಥಾಪಿನೆ ಮಾಡಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. 2002-03ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಪುಲಿಟ್ಜೆರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು (2020) ಭಾರತದ ಮೂವರು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾರ್ ಯಾಸಿನ್, ಮುಖ್ತಾರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಿ ಆನಂದ್ ಎಂಬ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂವರು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗದೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಟೈಮ್ಪಾಸ್ಗೆಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಮನುಕುಲದ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಚಿರ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಂತೆ.
ಕಲೆ, ಹವ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿಭೆ: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಒಂದು ಕಲೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಪಿ ಅದೊಂದು ವೃತ್ತಿ, ಕಲೆ, ಹವ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೂಕ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾನಂತಹ ಫೋಟೋ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವೇ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ, ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಿಳಿಗೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಅನುಭವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ, ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ?: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಇದು. ನಾವು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ: ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಾಗೆರೋಟೈಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.
- ಕಲಾ ಪ್ರಚಾರ: ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಇಬ್ಬರೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ.
- ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ದಿನ.
- ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನೈತಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್: ಇಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಜನರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಮದುವೆ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಲೆಯೂ ಇಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
