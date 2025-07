ETV Bharat / technology

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ: ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೇನು?: 7 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ ಪ್ರದೇಶ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿಸಿದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - WORLD NATURE CONSERVATION DAY

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ( Image Credit: IANS )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 28, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 9:14 AM IST 3 Min Read

World Nature Conservation Day: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ದುರ್ಬಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮಣ್ಣು, ಖನಿಜಗಳು, ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಳಿವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಳವಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಗ್ರಹದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಾಶ ತಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಮಹತ್ವ: ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆಮ್ಲಜನಕ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 20 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಯುಗವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಮಾನವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 1972 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿವಿಧ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಸರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾಧನೆ: ಈ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಗ್ರ ಜಿಂಕ್​ ಉತ್ಪಾದಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (TERI) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೌರ್‌ಗಢದ ಚಂದೇರಿಯಾ ಲೀಡ್ ಜಿಂಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. S&P ಗ್ಲೋಬಲ್ CSA 2024ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೆರೋಫಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಳುಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಮೈಕೋರಿಜಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 13 ಹೆಕ್ಟೇರ್. ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೈಕೋರಿಜಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 7 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಬೀಜೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಶಮ್, ಬಾಬುಲ್, ಖೈರ್ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್‌ನ ಸಿಇಒ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕತ್ವವು ಪರಿಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೊಂಪಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಓದಿ: ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಇಸ್ರೋ - ನಾಸಾ ಮಿಷನ್​: ಇಸ್ರೋ ಹೇಳುವುದೇನು?

