ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನಾಚರಣೆ: ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗೋಣ - WORLD METEOROLOGICAL DAY

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ)ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಆಧಾರಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈಗಲೂ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ) ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ 2024 ರ ಥೀಮ್: ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2024 ರ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನದ ಥೀಮ್ 'ಹವಾಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧ' (At the Frontline of Climate Action) ಎಂದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ಮಾರ್ಚ್ 23, 1950 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ) ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ನ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಂಒ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಇದನ್ನು 1873 ರಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಸಮಾವೇಶದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1950 ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯುಎನ್) ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನದ ಮಹತ್ವ: ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು: ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 3.64 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 115 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 202 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒನ 'ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ಅಟ್ಲಾಸ್ 1970-2019' ಪ್ರಕಾರ, 1970 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ 1970 ರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಹು-ಅಪಾಯದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು: ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಜನ ಬಹು-ಅಪಾಯದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಎಂಎಚ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ, ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ-ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಜಿಎಂಎಎಸ್) ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಫೋನ್​ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ O2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ -