ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಈ ಬಾರಿ? - WILL SUNITA COME TO INDIA

ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ( Photo Credit: X/NASA Astronauts )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 19, 2025, 9:08 AM IST

Will Sunita Come To India: ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ​ ಏನು ಎಂಬುದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ. ಭಾರತ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 1965ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜುಲಾಸನ್ ಗ್ರಾಮದವರು. 1957ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರು, ನರವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದೀಪಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಕಿರಿಯವರು. ಸುನೀತಾ ಮೇ 1987ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೂಲ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ವಾಯು ತರಬೇತಿ ಕಮಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ನೌಕಾ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 1998ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಸುನೀತಾ 2006ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 195 ದಿನ ಕಳೆದರು. ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. 127 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಓಂ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ISSಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅತಿ ದೂರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 62 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತಿ ದೂರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು NASA ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.