ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ: ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೇನು, ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು? - SOCIAL MEDIA DAY

ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ( Photo Credit: Getty Images )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 30, 2025 at 11:06 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 11:33 AM IST 4 Min Read

Social Media Day: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 30 ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲು 2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾಶಬಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ವೈನ್ರೀಚ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಮೈಸ್ಪೇಸ್, ​​ಫ್ರೆಂಡ್‌ಸ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್​ (ಟ್ವಿಟರ್), ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಇವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಾದವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರೂಪ್​ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಹ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಥಿತಿ (2025 ವರದಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು) ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು 900 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇ.55ರಷ್ಟು

OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರು 732 ಮಿಲಿಯನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.54ರಷ್ಟು)

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು 480 ಮಿಲಿಯನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು)

ದೈನಂದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮಯ ಸರಾಸರಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳು (ನಗರ: 94 ನಿಮಿಷಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ: 89 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನುಗ್ಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನುಗ್ಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿ 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 300 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 95 ಮಿಲಿಯನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

270 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ತಾರೆಯರು ಇವರೆ.. ಹೆಸರು ಫ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ಸ್​ ಅನುಯಾಯಿಗಳು / ಚಂದಾದಾರರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ Instagram 268 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರಿಮಿನಾಟಿ (ಅಜಯ್ ನಗರ) YouTube 4.22 ಕೋಟಿ (42.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ Instagram 90.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ Facebook 56 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ Instagram 90.08 ಮಿಲಿಯನ್​ ಓದಿ: ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ; ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧಕರು!

Last Updated : June 30, 2025 at 11:33 AM IST