ಪೆಸಿಫಿಕ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇದರ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Why Pacific And Atlantic Dont Mix?: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಏಕೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : September 27, 2025 at 8:09 AM IST
Why Pacific And Atlantic Dont Mix?: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನೀರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮುದ್ರಗಳು ಏಕೆ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ? ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನೀವು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ?.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ?: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ (ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಪ್ ಹಾರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು:
- ಡ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್: ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ದಕ್ಷಿಣ (ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್) ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
- ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ: ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
|ಸ್ಥಳ
|ವಿವರಗಳು
|ಡ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್
|ಕೇಪ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಳಿ ಸೇರಲಿವೆ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳು
|ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ
|ಮೂರು ಸಾಗರಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ
|ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ
|ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ.. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನೀರು ಏಕೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಅವುಗಳ ನೀರು ಏಕೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ?: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವು..
- ಲವಣಾಂಶ (Salinity): ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವು ತನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲವಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ಅವು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- ತಾಪಮಾನ (Temperature): ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಸಾಂದ್ರತೆ (Density): ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶ + ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ → ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ
ಕಡಿಮೆ ಲವಣಾಂಶ + ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ → ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ
ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಗರ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವ ಮೊದಲು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು (Ocean Currents): ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಭೇಟಿಯಾಗದಿರಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅದೃಶ್ಯ ಗೋಡೆಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನೀರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ರೇಖೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಳಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
- ನೀರಿನ ಆಳ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ ನೀರು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ನೀರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು (ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್) ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು (ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್) ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ರೇಲೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಗರವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು: ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನಗಳ ನೀರು ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಬಣ್ಣ: ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗ (ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹಸಿರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
- ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್: ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಾಗ ನೀರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು: ಸಸ್ಯಗಳಂತೆ ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ಇತರ ಕಣಗಳು: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳು ಸಹ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಬಣ್ಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಗರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ.
|ವಿಷಯ
|ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ
|ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ
|ಬಣ್ಣ
|ಗಾಢ ನೀಲಿ
|ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಸಿರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು
|ಫೈಟೊಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್
|ಕಡಿಮೆ
|ಹೆಚ್ಚು
|ನೀರಿನ ಆಳ
|ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳ, ಶುದ್ಧ ನೀರು
|ಕಡಿಮೆ ಆಳ, ಮಣ್ಣು, ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು
|ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
|ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ
|ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
