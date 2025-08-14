Who Is Aravind Srinivas?: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ (Perplexity) AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 34.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,02,152 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗದು ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಡ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ವಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಿಂತ (14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಎಐ ಸರ್ಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾರು? ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AIನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ನೀವು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಐ ಹೆಸರನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಡಿ ಕಾನ್ವಿನ್ಸ್ಕಿ, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಯಾರಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಹೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು Nvidia ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ SoftBank ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು US 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 2018 ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು 2020 ಮತ್ತು 2021ರ ನಡುವೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಪನ್ಎಐಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮರಳಿದರು.
ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ತಜ್ಞ ಯೋಶುವಾ ಬೆಂಗಿಯೊ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, 360 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿತು.
ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಒತ್ತಡ: ಈ ಆಫರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ಯಾಯದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಮಾರಾಟವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಗೂಗಲ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಭರವಸೆ: ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
OpenAI ಮತ್ತು Yahoo ಆಸಕ್ತಿ: Perplexity ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು OpenAI ಮತ್ತು Yahoo ಸಹ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ OpenAI ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ChatGPT ಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ API ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೋರಿತು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ OpenAI ತನ್ನ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ ಸರ್ಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ Microsoft Bing ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಚ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯ AI ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಬರುವ ಡೇಟಾವು ಗೂಗಲ್ನ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AI-ರಚಿತ ಹುಡುಕಾಟ ಅವಲೋಕನಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಕ್ರೋಮ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಐನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ‘ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ’ ವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಆಗ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು’ ಎಂದು ಆಗ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ AI ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಎಂದರೇನು?: ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಎಂಬುದು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (LLMs) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?