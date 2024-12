ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಕಾಲಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ WhatsApp - ಹೀಗಿದೆ ಇದರ ಕೆಲಸ! - WHATSAPP NEW FEATURES

ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ​ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಿಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಸಹಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೆಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಐ ಅನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ WhatsApp ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು, “Can you call [Contact Name] on WhatsApp?” ಅಥವಾ “Send a WhatsApp message to Contact Name.” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್​ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಈ CNG ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಕ್!