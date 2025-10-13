ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರ್! ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ
What To Check In Old Smartphone: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ..
Published : October 13, 2025 at 9:14 AM IST
What To Check In Old Smartphone: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆಂದು ಕೆಲವರು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸದೇ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಧನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೊದಲು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನವು ಕನಿಷ್ಠ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರು: ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: ರಿಟರ್ನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಐಟಂ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ವಿಸ್ತೃತ ರಿಟರ್ನ್ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 12-24 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯುಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್-ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನವು ವಿಭಿನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ (ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ) ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ದೋಷಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಭದ್ರತೆ, ಅನ್ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು NFC ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಓದಿ: ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್! ಇದರ ಬೆಲೆ?