Shubhanshu Shukla Return: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಲಕ್ನೋಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುಕ್ಲಾ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸತವಾಗುತ್ತಿದೆ; ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಶಂಭು ದಯಾಳ್, ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
’ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು’: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಶಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅವನು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾನದ ಮಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು 2027 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ‘ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4: ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ 18 ದಿನಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಾಸಾದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಾಂಶು ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೇಸ್’ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬಳಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಕರಾವಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಅವಧಿಗಳು ನಡೆದವು. ಶುಭಾಂಶು ಅವರನ್ನು ಬಳಿಕ ಹೂಸ್ಟನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶುಭಾಂಶು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಾಂಶು ಅನುಭವವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ: ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮರಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ‘ಗಗನಯಾನ’ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಂಶು ಅವರ ಅನುಭವವು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹಿಂದುರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭೂಮಿಯ ಸುಂದರ ನೋಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು: ‘ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 250 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು’ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಆಕ್ಸ್-4 ಮಿಷನ್ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮುಂದುವರಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಆಕ್ಸಿಯಮ್ -4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿತು. ನಂತರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 5:54 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
