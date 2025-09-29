ETV Bharat / technology

ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್! ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್

VLF Mobster 135 Scooter: ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಎಲ್ಎಫ್ ಮಾಬ್‌ಸ್ಟರ್ 135 ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ.

ವಿಎಲ್ಎಫ್ ಮಾಬ್‌ಸ್ಟರ್ 135 ಸ್ಕೂಟರ್ (Photo Credit: VLF India)
ETV Bharat Tech Team

September 29, 2025

VLF Mobster 135 Scooter: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ VLF ಮಾಬ್‌ಸ್ಟರ್ 135 ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೂ. 1.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಹಾಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಬೆಲೆ 1.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ. ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಟಲಿಯ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಟಾರ್ಟಾರಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ VLF 135 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 125 ಸಿಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 125 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 12.1 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 11.7 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 105 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 46 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸವಾರನಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಂಡೋ ಓಪನ್​, ಎಸಿ ಆನ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್​! ಸೇವ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

